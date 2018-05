Kõik, mida pead teadma Indias levivast rängast Nipah’ viirusest

Oma nime on viirus saanud Sungai Nipah’ järgi – tegu on Malaisia külakesega, kus viirus esmakordselt 1998. aastal tuvastati, vahendab Deutsche Welle. Sellega kaasnes sigade nakatumise puhang, aastaga nakatus umbes 300 inimest ningi suri üle saja. Et haigus ei leviks edasi sigade kaudu, hukati miljonid sead, mis tipnes Malaisia jaoks märkimisväärse kaubandusliku kahjumiga. Sellest ajast saati pole piirkonnas Nipah' puhangut teadaolevalt esinenud.

Hiljutised haiguspuhangud on näidanud, et Nipah’ levib otsese kokkupuute tagajärjel nakatunud inimese või loomaga (veised, sead, lehmad). Samuti on tõenäoline nakkus saada saastunud puuvilju tarbides. 2004. aastal vallandus haiguspuhang Bangladeshis, kuna inimesed jõid toorest datlipalmimahla. Analüüsidega selgus, et mahla tooraine oli nakatunud nahkhiirte sülje ja uriini kaudu. Sellest ajast saati on haigust esinenud riigis pea igal aastal. WHO andmeil on haiguserisk üsna kõrge piirkondades, mis on puuviljanahkhiirte loomulikuks elupaigaks - Kambodža, Tai, Indoneesia, Madagaskar, Filipiinid.