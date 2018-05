Lasteosakonna sulgemine Narva haiglas ärritab lapsevanemaid

«Lasteosakonnas on 20 voodikohta, aga kui seal viibib kahe suvekuu jooksul ravil keskmiselt kolm ja pool last, siis on selge, et kogu struktuuri ülal pidada ei ole ratsionaalne,» selgitas Narva Haigla juhatuse liige Olev Silland Põhjarannikule. Nii otsustas haigla osakonna alates 1. juunist neljaks kuuks kinni panna. «Samamoodi optimeeritakse ka teistes Eesti haiglates,» lisas ta.