Kasutajad kaebavad: Fitbit seadmed annavad elektrilööke

«See oli ilmselgelt elektrilöök,» kirjeldas seadme tekitatud kahju noor isa Chris Nelson, vahendab Daily Mail. Kuna mees ehmatas selle peale, pillas ta samaaegselt sülest maha oma kolmeaastase tütre Emily. Laps viga ei saanud, ent mehe randmele jäi põletushaav ning seeee koht muutus tuimaks. Nelson pole ainuke, kes on Fitbiti aktiivsusmonitori tekitanud elektrilöögi osas kaevanud.

«Ka mina saan oma Fitbiti kellalt elektrit, ja seda isegi siis, kui olen kella randmelt ära võtnud – mitu tundi hiljem saan elektrit mistahes asjalt, mida puutun. Püüdsin vahetada kätt, millel kella kannan, aga saan ikka terve käe ulatuses elektrit ja olen väga mures,» kirjutas teinegi kasutaja Fitbiti kodulehe foorumisse.

«Minu kell põhjustas elektrilöögist valu veel 20 minutit pärast juhtunut. Lõpuks see siiski leevenes. Ma pole kindel, mis seda põhjustab, kuid loodetavasti asi laheneb! Mul on hea meel, et ma pole ainuke, kes seda kogeb,» lisas kolmas. Lisaks on kahe lapse ema Lauren Reiss kinnitanud, et on saanud kaks korda elektrilöögi ning mõlemal korral erinevalt Fitbiti seadmelt. Hulk inimesi on aga seljad kokku pannud ning plaanivad esitada tootja vastu ametliku kaebuse, väites, et tervisevidinana reklaamitud seade põhjustas neile tugevat valu.

Fitbit on pisut rohkem kui kümne aasta jooksul müünud üle 30 miljoni aktiivsust mõõtva seadme. Kümme miljonit ostjat on registreeritud seadme aktiivsete kasutajatena vähemalt viimase kolme kuu jooksul. Enamik kasutajaid, kes foorumis muret kurtsid, said tootjalt üldise vastuse, et olukord teeb neile muret ning mõistlik oleks pöörduda otse klienditoe poole.