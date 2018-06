Uudne lahendus: vitamiinid liiguvad plaastritesse

Toimetus katsetab

ENERGIAPLAASTER

Energiaplaastri panin peale umbes reede lõuna ajal, ent tööpäeva jooksul ei märganud enesetundes erilist muutust. Õhtul käisin kontserdil ning pärast seda sõpradega väljas, tuju oli hea ning energiat jagus, kuid ei saa öelda, et seda kindlasti just plaastri kandmise tõttu, mitte näiteks kontserdist tingitud eufooriast.

Ma tundsin küll rohkem energiat tõenäoliselt nendel päevadel kui ma seda kandsin, kuid samas see võis olla ka toidust või heast unest. Mulle tundus, et sellel oli psühholoogiline efekt, kui mul tuli meelde, et plaaster on peal, siis tundsin end eksamana. Tundsin isegi kerget kohustust olla tegusam, sest mul oli plaaster peal.

Suurt vahet kindlasti ei olnud, kuid peaks päris ilma mõjuta need ka ei olnud, ei tea kas tuli plaastrist endast või mõtlemisest.

Reed pärastlõunal panin plaastri lihasvalu tundvale käele ja mulle tundus, et see aitas natuke ka lihasvalu puhul. Reede kohta oli energiat tavapärasest rohkem, tööpäeva lõpuks olin vähem väsinud. Samas jäin hoolimata energiaplaastrist siiski kesköö paiku teleri ette magama. Järgmistel päevadel katsetades tundsin end hästi ja energiliselt, kuigi asi võis olla ka selles, et oli nädalavahetus ning olin öösel rohkem maganud.

Alguses tundus, et plaaster ei mõjuta mu olemist kuidagi, uni tuleb tööl ikkagi peale. Samas nahk ei sügele. Järgmisel päeval panin teise plaastri peale ja tunne oli üsna hea, aga võib-olla on asi selles, et jäin eile tavatult varakult magama. Äkki on ka see plaastriga seotud. Samas oli ka päev üsna tegus, puudus võimalust tagumikku diivanile poetada.

Kokkuvõttes ei tundnud ma mitte midagi. Olin küll neil pärastlõunatel vähem unine, aga see võis tulla ka sellest, et magasi öösel hästi. Plaastrid tulid kenasti lahti ja käele inetuid jälgi ei jätnud. Aga võib-olla olin neil päevadel nii tegus ka seetõttu, et puudus võimalik tagumikku toetada ja pidin kogu aeg ringi liikuma. Ma vist isegi ostaksin, sest usun, et need aitavad mul paremini magada. Hoidsin neid 12 tunni asemel 24 tundi peal ja kui üheks ööks ära võtsin, siis magasin ka kehvemini. Samas on ka Red Bull mu magama pannud.

Energiaplaastriga tundsin, et mul on natuke rohkem energiat. Näiteks kui ma muidu oleks võib-olla molutanud, siis nüüd oli molutamist vähem, tegin rohkem tööd. Sellised hetked tekivad näiteks pärast söömist, kui veri läheb kõhtu ja ma ei ole siis just kõige produktiivsem, aga sel korral tegin ka tööd. Samas ma ei tea, kas see oli plaastritega seotud.

Samas oli plaastritest justkui abi. Unustasin vahepeal ära, et see mul üldse peal oli, aga kui mõtlesin hiljem oma enesetunde peale, siis oli küll vast rohkem energiat. Kui plaastri õhtul ära võtsid, tuli väga suur väsimus. Tekkis selline tunne, et pea on kõigest tühi. Alguses unustasin võtmed koju ja hiljem unustasin käekoti ka koju, aga see ei pruugi olla seotud plaastritega, sest ma olen loomult ka hajameelne.

Energiaplaastrist ei osanud ma esialgu mitte midagi arvata, pigem olin võrdlemisi kahtleval seisukohal. Ometigi suutsin end plaastri kasutamise päeval mitmekordselt ületada.

Kogu nädala väsimus koguneb minusse tavaliselt reede õhtuti - tol reedesel päeval jäi aga 10 000 maha kõnnitud sammu ja 10-kilomeetrise jalgrattaringi järel energiat ülegi. Oli see isiklik eneseületus või energiaplaaster? Ma usun, et tükike mõlemat.

Ma tundsin end energilisemana, aga ma ei tea, kas see oli platseeboefekt või mitte.

Ma ei saa aru, et midagi oleks teistmoodi.

POHMELLIPLAASTER

Pohmelliplaastri panin peale laupäeva õhtul umbes pool tundi enne alkoholijoomist, nagu juhendis ette nähtud. Tarbisin kanget alkoholi, kuid seda suhteliselt aeglaselt ning mitte väga suurtes kogustes. Umbes viie tunni jooksul tarbisin viis kokteili ning käisin pärast seda söömas. Mõneti tundus, et plaaster võis isegi pärssida alkoholijoomisest tingitud «sumina» tekkimist. Järgmisel hommikul oli olla tõepoolest hea, kuid ka siin ei saa kinnitada, et tegu oli pelgalt plaastri mõjuga. Ilmselt mängis heas enesetundes rolli ka see, et jõin vaid üht liiki alkoholi ning magasin hästi.

Panin pohmelliplaastri peale umbes tund enne veinijoomist. Jõin õhtu jooksul umbes pool pudelit veini, samal ajal ka aeg-ajalt toitu näksides. Hommikul ärgates oli enesetunne hea, aga asi võis olla ka selles, et magasin hästi. Pärast pesemaskäiku plaaster maha ei tulnud ning püsis kenasti ajani, mil selle ise eemaldasin.

B12 JA B-KOMPLEKS PLAASTER

Plaastrite katsetamine oli kindlasti põnev ja eks seal oli omajagu platseebo efekti ka, kuna teadsin, et läbi naha peaksid vitamiinid paremini imenduma. Kui esimest korda B12-vitamiiniplaastrit proovisin, tekkis suisa käes nii ergas tunne, et tundsin nagu käsi oleks kohvi joonud.

Ülejäänud kordadel ma seda efekti enam ei tundnud. Üldiselt tunnen, et minust plaastrite kasutajat ei saa. Seda enam, et plaastrit tuleb igapäevaselt vahetada. Tundsin end nagu nikotiinisõltlane ja kuna plaastri all ei saa nahk hingata, ei olnud see ikkagi minu jaoks väga mugav.

Lisaks tekkis mul pärast B-grupi vitamiinide plaastrit kummaline nahalööve, mis on vist vitamiinide imendumise tõestuseks hea märk. Ju sain B-grupi vitamiinide üledoosi ja seetõttu tuli ka lööve.

Ehk siis proovida oli tore, aga pikaajaliseks vitamiinide manustamiseks eelistaksin siiski tablette.

Ei tundnud mingisugust erilist mõju.