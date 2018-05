Miks müüakse homoöpaatilisi preparaate apteegis?

Homoöpaatilistel preparaatidel peab olema ravimiameti müügiluba nagu ravimitel ja neid tohib müüa ainult apteegis. Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso sõnul erinevad need siiski oluliselt tavalistest ravimitest.

Homöopaatilised preparaadid ei pea Plakso sõnul olema apteegis ravimitest eraldi. Küll aitab neid ravimitest eristada see, et pakendile ja selle infolehele peab olema märgitud nimetus «homöopaatiline preparaat».

Benu apteegi tegevjuhi Kaidi Kelt sõnab, et kuigi homöopaatia on pseudoteadus ja ei kuulu tõenduspõhise meditsiini hulka, käsitletakse homöopaatilisi preparaate ravimiseaduses. Kuid tema sõnul on olnud kuulda ka toodetest, mida tootjatel ei ole õnnestunud mingil põhjusel ravimiametis registreerida ning nende edasimüügiks leitakse siis ilmselt mingisuguseid muid kanaleid.

Ostetakse vähe

«Homöopaatilisi preparaate ostvate klientide profiili on meil raske kokku panna, sest suure tõenäosusega see sihtrühm apteeki kui tõenduspõhisele meditsiinile tuginevat müügikohta eriti ei külastagi,» sõnas Kelt. Sellele viitavad tema sõnul väiksed läbimüüginumbrid. Keldi sõnul on Benu apteekide sortimendis 11 homoöpaatilist toodet. Apteegis asuvad need tooted kas proviisori juures sahtlis või ravimtaimedega samas riiulis.

«Veel üheks väikese läbimüügi põhjuseks on meie kõrgharidusega proviisorid, kes teevad oma tööd lähtuvalt Tartu Ülikoolis õpitust ning tõsise tervisemurega apteeki saabuvale kliendile selliseid tooteid ei soovita,» ütles apteegi tegevjuht.

Müügil juba 1990. aastate lõpust

Apotheka proviisor Kristiina Sepp sõnas, et Apotekas on homöopaatilisi preparaate müüdud väga kaua, umbes 20 aastat. «Apteegis on need preparaadid saadaval selleks, et vastu tulla inimestele, kes meilt ikka aeg-ajalt just homöopaatilisi preparaate küsivad. Samuti on arste, kes neid oma patsientidele soovitavad,» sõnas Sepp. Peamine sihtrühm, kes neid ostab, ongi tema sõnul inimesed, kes on arsti juures selleks soovituse saanud.

Sepa sõnul on nõudlus homöopaatiliste preparaatide järele väga väike. Preparaadid paiknevad Sepa sõnul Apoteka apteekides üheskoos eraldi riiuli. Inimesed, kes homöopaatilisi preparaate otsima tulevad, on tavaliselt teinud ise põhjaliku taustauuringu või saanud infot oma perearstilt, nii et on juba üsna teadlikud, rääkis Sepp.

Küsimusele, miks siiski homöopaatilised preparaadid apteegi sortimenti kuuluvad, vastas Sepp: «Apteek on kohustatud müüma kõiki Eestis registreeritud ravimeid. Ka homöopaatilistele preparaatidele laienevad ravimitele kehtestatud nõuded,» sõnas Apoteka proviisor.

Kohustust müüa ei ole

Ravimameti müügilubade osakonna juhataja sõnul tohib homöopaatilisi preparaate müüa ainult apteegis, kuid apteegil pole kohustust neid müüa. «Apteekidel on kohustus tagada ainult nende ravimite piisav valik või tellimine mõistliku aja jooksul, millele on kehtestatud ravikindlustuse seaduse alusel piirhind ja sõlmitud hinnakokkulepe. See puudutab siis retseptiravimeid,» selgitas Plakso.

Homöopaatikume ei saa Plakso sõnul pidada ravimiteks. «Tegemist on põhimõtteliselt hoopis teistsuguste toodetega, nende käsitlus ja taust on ravimitest väga erinev, kuid homöopaatilised preparaadid on Euroopa Liidus, sh Eestis reguleeritud sarnaselt ravimitega,» sõnas ta.

Ka neile kehtivad turustamiseelse kontrolli nõuded. «Nõuete seadmise mõte on selles, et kuna homöopaatilisi preparaate paljudes riikides kasutatakse ning kergemate tervisehädade puhul ei peeta neid ohtlikeks, on reguleeritud ka nende preparaatide turuletuleku eelne kontroll ning enne müügile lubamist peavad need saama sarnaselt ravimitele müügiloa,» sõnas ta. Müügiloa andmise mõte on Plakso sõnul selles, et tagatud oleksid ka nende preparaatide kvaliteet ja ohutus.

Näidustusi pakendile märkida pole lubatud

Eesti järgib homöopaatikumide turulelubamisel rangemat suunda ehk ei luba näidustusi ja teisi manustamisviise peale suukaudse ja välispidise. Ravimiametil pole õigust homöopaatiliste preparaatide turuletulekut piirata, kui ohutus- ja kvaliteedinõuded on täidetud, sõnas Plakso.

Homöopaatiliste preparaatide valmistamiseks kasutatakse tehnoloogiat, kus toimeainet lahjendatakse enamasti sel määral, et aine pole preparaadis enam määratav. «Preparaat loetakse ohutuks, kui see ei sisaldada rohkem kui 1/10 000 osa algsest tinktuurist ning tegemist on suukaudselt või välispidiselt tarvitatava ainega,» rääkis Plakso.