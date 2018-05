Kas konservkala suudab asendada värsket kala?

«Konservides on üldjuhul kala sisaldus väiksem, kuna tihti on seal mingid lisandid, näiteks vesi, õli või tomatikaste. Seetõttu on nende odavus suhteline,» rääkis Tervise Arengu Instituudi toitumisekspert Tagli Pitsi. See aga omakorda tähendab, et D-vitamiini ja oomega-3-rasvhappeid on vähem, kuna kala ennast on vähem.