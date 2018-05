Proviisor: kreemi kasutamine ei tähenda, et inimene jääb jumeta

Füüsikalised ja keemilised päikekaitsekomponendid

Füüsikalise kaitsega kreemid sisaldavad peeneks pulbristatud mineraale. Nendeks on tavaliselt tsinkoksiid ja titaaniumdioksiid, mõned kreemid sisaldavad ka läbipaistvat tsinkoksiidi vormi Z-Cote. Need peegeldavad ja hajutavad päikesekiirgust, annavad hea kaitse UVB ja UVA osas, ei imendu nahka.

Seega on füüsikalise kaitsega kreemid mõningal määral ohutumad ja vähem ärritavad. Miinuseks on aga see, et pealekandmisel jätavad nad nahale valge kihi ja nende kaitse võib hõõrudes kergelt maha tulla, seega on vajalik sagedane korduvkasutamine.

Keemilise kaitsega kreemid sisaldavad aineid, mis neelavad kahjulikku kiirgust. Enamik neist on sünteetilised kemikaalid, mis imenduvad läbi naha. Kreemid on läbipaistvad ja värvitud ega jää nahal näha. Mõned neelavad UVA, teised UVB-kiirgust. Keemilise koostisega kaitsekreemid koosnevad enamasti mitmetest aktiivainetest, et kaitsta igasuguse lainepikkusega UV-kiirguse eest. Arvestada tuleb, et keemilise kaitsega kreemidel on kõrgem allergia tekke risk.

Kuna enamik päikesekaitsevahenditest kaitsevad suhteliselt hästi UVB eest, tuleb pöörata rohkem tähelepanu komponentidele, mis kaitsevad UVA eest. Parima toimega on Parsol 1789, Mexoryl SX, Mexoryl XL, Tinosorb S ja Tinosorb M. Viimane omab üheaegselt nii keemilisi kui ka füüsikalisi omadusi.

«Otseselt ei saa öelda, et üks päikesekaitsevahend on hea ja teine halb, pigem peab inimene ikkagi endale sobiliku leidma, kindlasti soovitan enne ostmist olenevalt nahatüübist ja päevitamise intensiivsusest konsulteerida ka apteekrida,» tõdes Rogenbaum.