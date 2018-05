Veenilaiendid on mõlema soo mure, mis algab märkamatult

Ida-Tallinna Keskhaigla tromboosiõde Aire Põder selgitas Terviseuudistele , et vahet tuleb teha pindmistel veenilaienditel, mis ei ole eluohtlikud, ja tromboosil, mis on süvaveenihaigus. Kui veeni sees olevad klapid enam korralikult ei sulgu, valgub veri gravitatsiooni mõjul alla ja veen venib välja.

Kui veri enam hästi ringi ei käi, tekibki jalgade paistetus ja valulikkus – need lähevad tursesse ja muutuvad õhtuks raskeks kui pakud. Võivad tekkida koguni säärelihase krambid.

Veenilaiendid on kroonilise veenipuudulikkuse ehk varikoosi tagajärg. See on haigus, mida esineb kõige sagedamini säärtel ja reitel. Krooniline veenipuudulikkus esineb 10-15 protsendil meestest ja 20-25 protsendil naistest.