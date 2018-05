Maitse terviseks: naat, nõges ja võilill on väärt supertoidu mainet

Naat ja nõges aitavad kehast välja viia jääkaineid, naat on seejuures tõhus soolade väljauhtuja, sobides ka podagrahaigetele. Võilille tasub aga pruukida muuhulgas maksa toetamiseks, vere puhastamiseks ja nahahädade leevendamiseks. Nii naat, nõges kui ka võilillelehed leevendavad kevadväsimust ja nendes on palju vitamiine-mineraalaineid, eriti rikkalikult aga C-vitamiini. Nõges sisaldab rauda, kaaliumit, kaltsiumit ja magneesiumit.

Naat on vääriline vastane supertoitudele – see on eriti rikas E-vitamiini poolest, sisaldab eeterlikke õlisid, antioksüdante, mineraal- ja kiudaineid. Naadil on ka kahjulikke soolebaktereid hävitav toime. Naadist valmistatud toit on organismile kergesti omastatav. Naat tasakaalustab seedimist ning aitab paremini omastada valke ja süsivesikuid. Naaditoidud soodustavad liigse vee eemaldamist organismist, parandavad seedeelundite tegevust ja on abiks põletike ravis (reuma, podagra, liigesepõletik).