Perearsti 4 nõuannet, kuidas lapse voodimärgamist ennetada

Uuringud on näidanud, et 4,5-aastaste laste hulgas märgab üks laps viiest voodit aeg-ajalt ehk harvemini kui kaks korda nädalas. Üheksa-aastaste laste hulgas märgab üks laps 12st voodit ikka veel harvadel juhtudel.

Perearst Triinu-Mari Otsa sõnul on voodimärgamise põhjused erinevad. «Organism ei saada neerudele «õigeid» signaale, kuid põie funktsionaalne maht on öösel vähenenud ning lapsel on raskusi üles ärkamisega. Samuti võib tegu olla perekondliku nähtusega,» selgitas ta.