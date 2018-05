5 kuulsust, keda kimbutavad rasked haigused

Näitleja Sarah Michelle Gellar. Kaunis näitleja on hädas kujutlusega iseendast ja oma kehast. Nimelt on ta tunnistanud, et teda vaevab keha düsmorfiline häire. See tähendab, et tal on silme ees pilt ideaalkehast ning teda on haaranud mõte, et tema keha ei saa iialgi selliseks. Tegu ei ole lihtsalt vahel ligi tikkuva rahulolematusega oma keha suhtes, vaid negatiivseid mõtteid oma kehast mõeldakse igapäevaselt. Kujutluspilt oma kehast on täiesti moonutatud ning inimene kulutab tohutult aega oma keha pärast põdemisele. See võib viia depressiooni ja ärevushäirete esinemiseni. Gellar on rääkinud, et kui ta on suutnud vältida peeglissevaatamist, saab häirega paremini hakkama. «Pean lihtsalt meeles pidama, et minagi olen inimene ja ema. Lapsevanemaks olemine peab vähemalt natukenegi prioriteete muutma,» tõdes ta.