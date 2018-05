Kas tõesti rongaema – kui kauaks peaks lapsega tegelikult koju jääma?

«Kui naise keha on sünnitusest taastunud, ei tähenda see, et nüüd on aeg kiiresti tööturule naasta. Laps nõuab hoolitsust, tähelepanu, lähedust ja koos kasvamist. Niisamuti on lapse lähedus vajalik emale ja isale,» lisas Veerus. Tema sõnul oleks ideaalne see, kui naine saaks tööle naasta vastavalt enda ja lapse valmisolekule ning esmalt osalise tööajaga. See eeldab tööandjalt paindlikkust, mida paraku igas töökohas ei pakuta.

Väiksematele lastele võib kehvasti mõjuda seegi, kui tal tuleb öösel vanemast eemal olla. «Alla kaheaastane laps muutub üle kahe öö emast eemal olles rahutuks ja ärevaks, kui ema on tema peamine kiindumusobjekt,» selgitas Lillestik. Seetõttu oleks hea tööle naasmist võimalusel edasi lükata siis, kui töö nõuab pikalt reisidel äraolemist.

Lasteaias ringleb hulk haigusi

Lapse tervise seisukohast oleks Saiki hinnangul samuti hea, kui ta saaks vähemalt esimese eluaasta, ideaalis pikemaltki, olla kodus oma vanemate läheduses. Ta selgitas, et vastsündinu immuunsus on sünnihetkel küll kõrge, kuid see hakkab pärast sündi järjest langema. Kõige madalam on lapse immuunsus tohtri sõnul kuue kuu vanuselt – sel ajal on ta erinevatele haigustekitajatele kõige vastuvõtlikum. Mida vanem on laps, seda tugevam on tema immuunsus ja ta ei haigestu nii kergesti. «Kuna lastekollektiivides on nakkused kiired levima, on oluline, et lapse immuunsüsteem oleks võimalikult tugev selleks ajaks, kui ta hakkab sõimerühmas või lasteaias käima,» rääkis Saik.

Neil, kes panevad lapse varakult lasteaeda, tuleb Paluste sõnul arvestada ka sellega, et haige lapsega tuleb vanemal koju jääda. «Kui panete väikese lapse lasteaeda, siis peate olema ette valmistatud selleks, et olete iga kahe nädala tagant haiguslehel,» hoiatas ta. See, et lasteaias käiv väike laps sageli haigeks jääb, on tohtri sõnul täiesti normaalne.

«Tänapäeva meditsiini seisukoht on, et kerged haigestumised tugevdavad immuunsüsteemi, kuid see ei tähenda, et haige lapse võib lasteaeda viia. Ka nohu on haigus ja sellega tuleb koju jääda,» rõhutas Paluste. Hulga tõsiste haiguste vältimiseks tuleb tema sõnul aga laps kindlasti õigeaegselt vaktsineerida. Last ohustavad näiteks tõsiselt leetrid, teetanus ja läkaköha, mille vastu saab end vaktsineerimisega kaitsta.

Appi tuleb lapsehoidja