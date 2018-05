Puuk võib märkamatult raskesti haigeks teha

«Liigesed valutavad, jalad paistetavad üles, käed jäävad tuimaks, see kõik mõjutab otseselt liikumisvõimet ja seda enam välja ravida ei saa. Mitu korda on kätesse tuimuse pärast süste tehtud. Silmanägemine on halvemaks läinud ja kõrvakuulmist on mõjutanud, vasak pool on üldse nõrgemaks jäänud,» kirjeldas Ingrid. Borrelioosi vastu ta hetkel enam ravi ei saa, ent leevendada saab lihasvaevusi ning pearinglust, mis on paraku juba peaaegu igapäevased kaaslased.