Nahk pole ainus kehaosa, mis päikese eest kaitset vajab

Kuigi päikesega seotud silmaprobleemide risk on kõigil, on see kõige kõrgem inimestel, kes veedavad palju aega päikese käes. Samuti neil, kel on teatud võrkkesta häired või kel on olnud kaelõikus või kes võtavad teatud ravimeid, näiteks antibeebipille, diureetikume või rahusteid.