Millistest muutustest tuleks mehel kindlasti arstiga rääkida?

Eesnäärmevähi risk kasvab vanusega, kuid on leitud ka pärilik seos. Seetõttu tuleks oma arstile teada anda, kui peres on esinenud eesnäärme- või rinnavähki. Vanuse kasvades muutub meestele eesnäärme tervise jälgimine olulisemaks. Seetõttu tuleks rääkida oma perearstile kõigist tervisemuutustest, samuti vajadusest rohkem tualetis käia või muutustest uriinijoas. Kuigi see pole just meeldivaim teema, on probleemi jaoks ravi olemas, eriti kui muutustele on saadud jälile varakult.