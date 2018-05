Toitumisteadlane: kestval sportimisel võib suures koguses veejoomine eluohtlikuks osutuda

Tavaolukorras eemaldub liigne naatrium organismist neerude kaudu. Erandiks on kuum ilm ja suur kehaline koormus, kus naatrium eemaldub ka higiga. Paljude inimeste neerud on võimelised suuri koguseid naatriumi eraldama ainult kõrgenenud vererõhu korral, mistõttu suureneb insuldi ning teiste veresoonkonna- ja neerukahjustuste esinemissagedus. Toidu suur naatriumisisaldus nõrgendab ka vererõhku alandavate ravimite toimet. Kui toit sisaldab palju naatriumi, suureneb kaltsiumi eemaldamine organismist ja kasvab osteoporoosi oht.

Tavaliselt räägitakse liigse soolatarbimise ohtudest, kuid ohuks on ka liiga madal vereseerumi naatriumisisaldus. Hüponatreemia on organismi elektrolüütide tasakaalu häire, mille korral on seerumi naatriumisisaldus alla 135 mmol/l. See esineb tihti pikki distantse läbivatel amatöörsportlastel. Kui inimene joob palju vett, suureneb vereplasma hulk. Samal ajal kaotab sportlane higistamisega palju soola, mistõttu liigne vesi põhjustab vedeliku voolamise rakkudevälisesse ruumi. See võib põhjustada peavalu ja iiveldust kuni teadvuse kaotamiseni ja surmani.