Noor youtuber kirjeldab, kuidas on elada Tourette’i sündroomiga

Caspar Lee oli kuueaastane, kui tal diagnoositi Tourette’i sündroom, vahendab Independent. Sündroomi puhul esinevad kroonilised tikid – tahtmatud korduvad motoorsed liigutused või häälitsused -, mis Tourette’i puhul algavadki juba lapseeast saati. Videos selgitab üks noor naine, et tema oli oma diagnoosi puhul šokeeritud, sest arvas, et Tourette tähendab kontrollimatut ropendamist, nii nagu seda rahvasuus kirjeldatakse.

Noored selgitavad, et tikid võivad esineda erinevalt, mõnel näiteks peaga jõnksatamises, teisel röhitsevaid häälitsusi tehes. Samas on raske kirjeldada, mis tunne neid tikkide esinedes valdab. «Minul oleks nagu sügelus, mida ma sügada ei saa, ning see läheb aina hullemaks ja hullemaks, kuniks seda teen,» selgitas Lee. Videos esinenud teine noor poiss võrdles seda tunnet püüdega silmi kestvalt lahti hoida ja mitte pilgutada.

Varasemates videotes on Lee kirjeldanud, et tema Tourette läks hullemaks teismeliseeas ning koolis oli sellega väga raske toime tulla. Näiteks ei lubatud tal minna koos teistega eksamit sooritama, vaid noormees tegi oma eksamid ära väljaspool eksamisaali järelevalve all. Lisaks oli tal teismelisena raske elada mõttega, et mida teised temast arvavad.

«Põhikoolis tegid inimesed mu üle nalja. Proovisin seda ignoreerida ning hakkasin lihtsalt läbi käima inimestega, kes seda paremini mõistsid,» rääkis videos teine poiss. Kolmas selgitas, et ta räägib inimestele lihtsas keeles ära, mida Tourette endast kujutab ning siis teda enam üldiselt ei narrita, vaid inimesed on pigem toetavad.

«Tikkide kogemine on palju lihtsam nende inimeste juuresolekul, kes sellest aru saavad ja seda aktsepteerivad. Sa ei tunne, et peaksid end tagasi hoidma,» kirjeldas videos noor naine. Noored usuvad, et ka Tourette'iga on võimalik elada täiesti normaalset elu.

Caspar Lee annetab videoga saadud tulu Tourette’i ühingule.