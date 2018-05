Uuring tuvastas kaks uut kopsuvähi riskitegurit, mis ei puuduta suitsetajaid

Lisaks leiti, et 21 protsenti kopsuvähi juhtudest esines alla 55-aastastel inimestel. Seega suurem oht ähvardas pigem vanemaealisi. 36 protsendil juhtudest arenes aga vähk neil, kes olid suitsetajad olnud vähem kui 20 aastat ning tegid vähem kui 20 sigaretti päevas. See tähendab, et ka suitsetamise lõpetamine ei tähenda kahjuks, et nüüd oled riskidest täiesti vaba.