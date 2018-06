Isud piinavad: millistest mineraalainetest keha puudust tunneb

Newsmax toob välja levinumad isud ja nende võimalikud tähendused.

Kommid

Kui inimene tahaks väga kommi süüa, võib see anda märku madalast veresuhkrust. Maiustusi süües tõuseb küll veresuhkur kiirelt, aga seejärel kukub sama järsult, tekitades nn Ameerika mägede efekti. Kommide asemel tasub süüa puuvilju, sest neis sisalduv suhkur imendub aeglasemalt ja nii vähenevad veresuhkru taseme kõikumised.

Pidevalt tekkiv magusaisu võib tulla ka mõnest terviseseisundist, näiteks polütsüstiliste munasarjade sündroomist või II tüüpi diabeedist.

Šokolaad

Kui su magusaisu rahuldab vaid šokolaad, võid olla stressis ja šokolaad võib olla «ravim». Lähtudes ajakirjas Journal of Preteome Research avaldatud uuringust, tõstab igapäevane harjumus süüa 35 kuni 70 grammi tumedat šokolaadi, inimeste «heatunde» hormoonide, serotoniini ja dopamiini taset ning vähendas inimeste stressihormoonide taset, kui nad oli väga stressis.

Šokolaadiisu võib anda märku ka magneesiumipuudusest. Toidud on sageli kasvatatud mullas, kus on selle mineraali puudus. Väidetavalt esineb paljudel inimestel magneesiumipuudust.

Punane liha

Kui sa ei jõua ära oodata, millal saaksid punast liha süüa, võib sul olla rauapuudus. See on üsnagi levinud menopausis naiste ja taimetoitlaste seas, kui viimased ei toitu tasakaalustatult. Samas saab rauda ka mujalt kui lihast, näiteks rauaga rikastatud hommikusöögihelvestest, pähklitest, seemnetest, hernestest ja kuivatatud puuviljadest. Proovides neid alternatiive, tasub teada, et keha omastab rauda paremini, kui tarbid ka C-vitamiini.

Lisaks võib lihahimu näidata, et su igapäevases toidus napib valku.

Kartulikrõpsud

Kui tunned vastupandmatut vajadust friikartulite, kartulikrõpsude või teiste soolaste toitude järele, võib sul olla mineraalainete defitsiit, ütleb ajakirjas Physiology and Behavior avaldatud uuring. Teadustööst selgus, et naistel, kes teatasid kõige suuremast isust soolaste toitude järele, oli organismis kõige vähem kaltsiumi, magneesiumi ja tsinki.

Juust

Kui sa ei suuda lõpetada pitsast mõtlemist, siis esmalt võiks arvata, et sul on kaltsiumipuudus. Samas võib näiteks suur juustuisu tähendada, et sa ei tarbi piisavalt tervislikke rasvu. Näiteks oomega-3-rasvhappeid, mida leidub kalas või monoküllastumata rasvu, mida on oliiviõlis, pähklites ja avokaados.