Tasub teada: kuidas autoavariis kannatanut õigesti aidata

Kuido Nõmme sõnul on esmatähtis, et otsese verejooksu korral peatatakse see, kuid sedagi peab tegema läbimõeldult.

«Kui on väljast näha, et on mingi suur verejooks, siis peab selle kinni vajutama. Võta kasvõi sall, müts või midagi muud. Kui on suur haav, siis suru sellele. Kõige efektiivsem on suured verejooksud mehhaaniliselt jõuga kinni suruda,» andis ta nõu.