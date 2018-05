Nahavähki haigestunud naine: ma ei suuda päevitamist lõpetada

Naise sõnul ei suuda ta päevitamist lõpetada, kuna on pruunist nahast n-ö sõltuvuses ning tal pole sellist iseloomu, mis aitaks sõltuvusest vabaneda. Boytonil diagnoositi nahavähk esimest korda 2016. aasta oktoobris ning praeguseks on tal tulnud läbida kaks operatsiooni, kuna esimese operatsiooniga ei õnnestunud kogu kasvajat eemaldada.

Boyton on ka ema. Tal on 28-aastane tütar, kes ei päevita nagu ta ema. Viie aasta eest kaotas naine avarii tõttu poja. Naine tunnistas, et lõpetas pärast poja surma elu tõsiselt võtmise.

Nahavähi esinemissagedus on viimastel aastakümnetel olnud tõusutendentsiga, kirjutab Kliinikum. Oluline on teada, et nahavähiga patsientidel on võrreldes tavapopulatsiooniga 10 korda suurem risk uue nahavähi ja/või muu lokalisatsiooniga vähikolde tekkeks. Risk on seda väiksem, mida vanemas eas nahavähk esimest korda diagnoositakse.