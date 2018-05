Müüt või tõde: kas roheline tee ikka aitab pekist priiks saada?

Rohelist teed on Aasias juba sajandeid kasutatud tervisehädade leevendamiseks alates peavaludest kuni haavade paranemiseni, kirjutab MedicalNewsToday. Mujal maailmas on roheline tee suurema populaarsuse saavutanud viimastel aastakümnetel, mil seda on muuhulgas peetud abimeheks kaalu langetamisel.

Roheline tee võib tõepoolest ainevahetust kiirendada ning seeläbi kaalukaotust soodustada, ent seda siiski väga vähesel määral. Tee sisaldab kofeiini ning antioksüdanti nimega katahhiin, millel on uuringutes leitud ainevahetust kiirendav toime. Katehhiin aitab lõhustada liigset rasva ning mõlemad suurendavad keha poolt kasutatavat energiahulka.

2010. aastal leiti uuringus, et rohelise tee kapslitel, mis sisaldavad katehhiini ja/või kofeiini, on positiivne, kuid väike efekt kehakaalu langetamisele. 2012. aastal tehti uuringus kindlaks, et rohelise tee kliiniline kasutamine stimuleerib ülekaalulistel ja rasvunutel samamoodi kaalukaotust. Ka sel korral oli tegu siiski väga väikese mõjuga.

Seega teooria väidab, et roheline tee küll soodustab kaalulangust, ent enamasti on uuringutes kasutatud katehhiini ja kofeiini suuremas kontsentratsioonis kui seda tassitäiest teest saaksime. Ka sellisel juhul ei saa tee olla kindlasti ainuke asi, millele kaalulanguse korral lootma jääda, kuna see avaldab ikkagi suhteliselt vähe mõju.

Rohelise tee mõju kaalulangusele pole nii efektiivne kui teistel kaalulangetusmeetoditel (treening, liikumine, tasakaalustatud toitumine). Regulaarne treening ning köögiviljade osakaalu poolest rikkalik dieet on palju mõjusamad vahendid. Kui lisada siia veel roheline tee, võid eesmärgini jõudmist mõnevõrra kiirendada.

Päevas peaks piisama 2-3 tassitäie tee joomisest, et kaalulangust toetada. Täpne kogus sõltub siiski inimese enda eelistustest, ainevahetusest ning sellest, kas ta saab ka mujalt allikatest kofeiini. Rohelist teed peetakse ohutuks, kui seda tarbida mõõdukalt. Kui juua ohtralt teed ja kohvi ning süüa kofeiini sisaldavaid toite, tekib risk vererõhu tõusuks ning südameprobleemideks.