Uuring: skisofreenia avaldumise võib määrata rasedusaeg

Esmaspäeval ajakirjas Nature Medicine avaldatud uuring leidis, et platsental on üllatav roll: organi tervisega seotus skisofreenia tekkimise risk. Seda eriti neil, kel oli juba pärilik soodumus, vahendab Miami Herald .

Oma lühikese eksistentsi ajal töötab platsenta täiel võimusel. Seal sees kasvav loode sõltub täielikult platsentast, selle kaudu saab arenev inimene hapnikku, toitu ning platsenta täidab funktsioone, mis jagatakse hiljem kopsude, maksa, neerude ja soolestiku vahel. Kuigi platsenta on inimese arengu jaoks nii oluline, on see endiselt üpris vähe uuritud, väitsid värske uuringu teinud John Hopkinsi ülikooli teadlased.