7 suurepärast põhjust ananassiga maiustamiseks

Ananassile on omistatud palju kasulikke tervisemõjusid, näiteks seostatakse seda seedimise toetamisega, immuunsuse tugevdamisega ning isegi operatsioonist taastumise kiirendamisega. HealthLine teeb ülevaate, millised on ananassi muljetavaldavad omadused.

Vitamiinide-mineraalainete sisaldus. 100 grammi ananassi täidab peaaegu päevase C-vitamiini ning mangaani vajaduse, vähesel määral leidub seal ka hulk teisi mineraalaineid – folaadid, kaalium, magneesium, raud jm. Seega juba nii väike kogus ananassi mõjub tervisele hästi. Eriti just C-vitamiin, mida leidub ananassis rikkalikult, täidab organismis tähtsaid ülesandeid – tugevdab immuunsüsteemi, soodustab raua imendumist, aitab kaasa kudede taastumisele jm.

Antioksüdantide sisaldus. Antioksüdandid aitavad organismil võidelda oksüdatiivse stressi vastu ning nende poolest on ananass tänuväärne allikas. Oksüdatiivne stress on olukord, mil kehas on palju vabu radikaale. Need mõjutavad keharakke ning võivad tekitada kahjustusi, mis viivad kroonilise põletiku ja immuunsüsteemi nõrgenemiseni. Ananassis leidub eriti just flavonoide ja fenoolhappeid, lisaks on mitmed antioksüdantidest seotud ehk neil on koos tugevam mõju ning suurem kaitseefekt.

Seedimist turgutav ananassiensüüm. Ananass sisaldab seedeensüümi nimega bromelaiin. Ensüüm lõhustab valgumolekule, mille järel imenduvad need soolestikus kergemini. See on eriti kasulik inimestele, kel on probleeme kõhunäärmega, kuna sel juhul ei tooda kõhunääre piisavalt vajalikke ensüüme. Muuhulgas kasutatakse sama ensüümi, bromelaiini ka liha pehmendamisel – seda just ensüümi võime poolest lihavalke pehmendada ja lõhustada.

Vähki ennetav toime. Vähki iseloomustab kontrollimatu rakukasv, selle edenemist seostatakse oksüdatiivse stressi ja kroonilise põletikuga kehas. Kuna ananassis leiduvatel ühenditel on just neid pärssiv toime, on mitmes uuringus leitud, et selle abil võib ananass aidata vähki ennetada. Bromelaiinil on testuuringutes leitud nii rinna-, naha- kui ka soolevähi rakukasvu takistav toime. Samas on uuringutes kasutatud kapslite kujul bromelaiini, ananassis endas on seda vähem kontsentreeritumal kujul. Seega on vaja veel teadusuuringute materjali, et kinnitada ananassi vähi eest kaitsvat mõju.

Immuunsüsteemi turgutav toime. Siin on põhjus jällegi ananassis leiduvates vitamiinides ja antioksüdantides, mis organismi sattuvat haigusetekitajat hävitama asuvad. Näiteks üheksa nädalat kestvas katses söödeti lastele kas üldse mitte, veidi (140 grammi) või hulga ananassi (280 grammi), et näha, kas see turgutab nende immuunsüsteemi. Selgus, et ananassi söönud lastel oli kordades väiksem tõenäosus haigestuda nii viiruslikesse kui bakteriaalsetesse haigustesse. Enim ananassi söönud lastel oli ka neli korda suurem haiguse eest kaitsvate valgete vereliblede hulk kui kahel teisel testgrupil. Mainimata ei saa jätta ka bromelaiini, mis kehas põletikku pärsib ja võib aidata kiiremini haigusest terveneda.

Artriiti leevendav toime. Artriiti on mitut tüüpi, ent enamasti hõlmab see põletikku liigestes. Ananassiensüümi võimet artriiti leevendada on mainitud juba 60ndatest pärit teadusuuringutes. Ühes värskemas uuringus tehti aga kindlaks, et bromelaiinikapslid leevendavad osteoartriidiga patsientidel valu sama hästi nagu valuvaigisti diklofenak. Küll aga on pigem tõestatud bromelaiini lühiajaline artriiti leevendav toime, pikaajaline toime vajab veel kinnitamist.