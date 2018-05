TAI ekspert: e-sigaretimüüjate väited kubisevad demagoogiast

E-sigaret on elektrooniline vahend, mida kasutatakse nikotiini manustamiseks või ka nikotiinita e-vedeliku aurustamiseks ja sissehingamiseks. Põhilised e-sigareti kasutajad on alla 25-aastased mehed. Aeg-ajalt kerkivad meedias esile e-sigaretimüüjate turunduslikud seisukohad, mis muuhulgas ründavad e-sigareti kasutamist mittepropageerivaid asutusi. Tihti esitletakse neis e-sigaretti kui päästerõngast kõigi suitsetamisega seotud probleemide lahendamiseks ning pisendatakse selle tarvitamisega seotud ohte.

Nii e-sigareti kui ka tavalise sigareti tarvitamine on keelatud alaealistele ning samuti mitmetes kohtades avalikus ruumis (koolide territooriumid, jalakäijate tunnelid, korterelamute trepikojad, toitlustusasutused, poed jm). Praeguseks on selge, et e-sigaret ei ole tervisele ohutu. Ka tema efektiivsus suitsetamisest loobumisel ei ole tõestatud, üksikuuringud on saanud erinevaid tulemusi ja neid valikuliselt välja noppides võib tõestada just seda, mida soovitakse. Süstemaatilistes ülevaadetes ei leita e-sigareti tarvitamisel olulist mõju suitsetamisest loobumisele. Lisaks on oht e-sigaretti loobumiseks kasutades hoopis sellest sõltuvusse jääda.