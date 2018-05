Uuring: prillikandjad on tõesti targemad

Analüüsist selgus oluline geneetiline seos üldise kognitiivse funktsiooni, reatsiooniaja ja paljude tervisenäitajate, näiteks nägemise, kõrge vererõhu ja pika eluea, osas. Täpsemalt toodi välja, et intelligentsematel inimestel oli 30 protsenti suurem tõenäosus sellisteks geenideks, mis on seotud halvema nägemisega.

Samas on siiski oluline meeles pidada, et need on vaid korrelatsioonid, mitte kokkuvõtvad järeldused.