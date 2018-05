Mikrobioloog selgitab: miks pole homöopaatilised preparaadid saanud teaduslikku tõestust?

Pole üldist reeglit, et homöopaatilised preparaadid ei toimi, sõnas Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar. «Uuringute puuduse tõttu ei saa me seda veel kindlalt öelda,» sõnas ta.

Ravimite puhul tuleb kliiniliste inimkatsetega näidata, et need on ohutud ning vastavad lubatud toimele. Ka ravimitega ei tehtaks uuringuid, kui see absoluutselt nõutud ei oleks, nentis Lutsar. «Vabatahtlikult nii kallist asja keegi tegema ei hakka. Kui seadus nõuaks, et homöopaatilised preparaadid peavad olema registreeritud kliiniliste uuringute alusel, siis on oht, et nad ei läbi neid – tohutu raha kulutatud ja müüa neid ka ei saa,» sõnas professor.

Eestis ja Euroopa liidus võib homöopaatikume müüa vaid apteegis, neid ei tohi nimetada ravimiks ega neile omistada mingit mõju ega kõrvalmõju, sõnas ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso. «Kliiniliste uuringute eesmärgiks on tõestada ravimite toime ja ohutus ning uuringute tulemustel alusel kinnitatakse ravimi näidustus. Homöopaatikumid lubatakse turule tingimusel, et tootja neile näidustust ei taha ehk ei väida, et neil on mingi toime, seega pole ka kliiniliste uuringute tegemine nõutud,» sõnas ta.

Müügiloa andmise eelduseks on Plakso sõnul veel, et homöopaatiline preparaat sisaldab lähteaineid piisavas lahjendusastmes (vähemalt 1:10 000) ja seda kasutatakse ainult välispidiselt või suukaudselt.

Ohutuse tagab ühelt poolt see, et toimeainet neis toodetes sisuliselt ei ole, seetõttu ei saa olla neil ei toimet ega kõrvaltoimeid ning ohutuse uuringuid pole vaja. «Kui siiski tekib kahtlus preparaadi ohutuse osas, peab tootja esitama täiendavad andmed ja neid hinnataks. Samuti on oluline, et homöopaatiliste preparaatide kvaliteedile on samad nõuded nagu ravimitelgi, nende tootmine peab vastama headele tootmistavadele, ka see tagab kokkuvõttes, et tegemist on ohutu tootega,» rääkis Plakso.

Kõige tööjõumahukam ja kallim ongi Lutsari sõnul inimuuringute ehk kliiniliste uuringute faas. «Farmaatisatööstus on seda juba õppinud, et ravim ei pruugi inimestele mõju avaldada, kuigi kõik labori katsed viitasid ravimi tõhususele,» seletas ta.

Lutsari sõnul ei saa väita, et looduslike ravimite kasutamise eelis on kõrvalmõjude puudumine. «Kui mingil asjal on toime, siis on tal ka kõrvaltoime. Osade ravimtaimedega tehtud uuringud on näidanudki, et need ei toimi. Näiteks punase päevakübara kasutamine külmetushaiguse ravis ei andnud mingit efekti ning otsustati uuringute tegemine lõpetada,» rääkis Lutsar.

Paljude looduslike ravimite toime on Lutsari sõnul ka uuringutes kinnitatud. «Näiteks on leitud, et jõhvikamahla ekstrakt koos antibiootikumiraviga soodustab paremini põiepõletikust paranemist,» rääkis Lutsar.