Seitse tervislikku põhjust, miks süüa maasikaid

Maasikaaeg on varsti käes ning mida rohkem neid süüa, seda parem. Uuringutes on leitud, et marjad võivad mõjuda haigusi ennetavalt, kui neid iga päev tarbida. Portaal Shape toob välja seitse kasutegurit, mis maasikatele on omistatud.

1. Vähe suhkrut, palju kiudaineid

Nagu ülejäänud marjadki, on neis vähem suhkrut ja rohkem kiudaineid kui enamustes puuviljades. Üks tassitäis maasikaid annab umbes 50 kilokalorit, seal on kaheksa grammi suhkrut ja 3 grammi kiudaineid. Arvestades seda, et päevas tuleks süüa umbes 25 grammi kiudaineid, on marjade tarbimine selleks üpris hea variant.

2. Neis on kõvasti c-vitamiini

Maasikates on koguseliselt rohkem C-vitamiini kui apelsinides. Ühes tassitäies viilutatud maasikates on umbes 97 milligrammi C-vitamiini, mis on 110 protsenti päevasest soovituslikust kogusest. Tassitäies apelsinis on 83 grammi askorbiinhapet.

3. Maasikad on põletikuvastased

Maasikatel on põletikuvastased omadused tänu nendes olevatele fütotoitainetele, nagu antotsüaniinid, ellagitanniinid, terpenoidid, flavonoolid ja fenoolhapped. Need on taimsed koostisosad, millel arvatakse inimkehale kasulik mõju olevat. Need antioksüdandid aitavad eemaldada vabu radikaale ja muuta keha loomulikke puhastusprotsesse sujuvamaks.

4. Need aitavad haigusi ennetada

Maasikate fütotoitainete sisaldus ning põletikuvastane mõju muudavad marjad haigusi ennetavaks toiduks. Maasikates on palju flavanoide, folaate, antotsüaniinide, mis on kasulikud südamele ja ajule.

Ajakirjas Journal of Nutrition avaldatud uuring leidis, et igapäevane maasikate söömine aitab vähendada kolesteroolitaset, mis vähendab südamehaiguse, infarkti ja insuldi riski.

5. Hoiavad mõistuse terava

Maasikad on midagi, mida võiks nimetada ajutoiduks. Hiljutine uuring leidis, et rohkem kui kaks korda nädalas maasikate söömine vähendab vananedes kognitiivse võimekuse langemist 2,5 aasta võrra.

6. Sobivad teiste toitudega kokku

Veganitele ja taimetoitlastele on maasikad oluline lisand toidu kõrvale. Ilma lihata, tuleb taimetoitlastel saada rauda taimsetest allikatest, näiteks spinatist ja kinoast. Taimses toidus olevat rauda ei ole kehal nii kerge kui loomset ning keha vajab selleks C-vitamiini. Samuti on maasikad ja keedumuna suurepärane kooslus, kus nii süsivesikud, valgud, kiudained kui ka rasv.

7. Maasikad teevad sind õnnelikuks - see on tõestatud