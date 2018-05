Hüva nõu: kuidas kaalus juurde võtta, ilma et kõhupekk vohama hakkaks?

Alakaalu arvutatakse kehamassiindeksi (KMI) järgi ja seda saad teha siin . KMI-d vahemikus 18,5-24,9 peetakse normaalseks, alla 18,5 aga alakaaluks, vahendab MedicalNewsDaily. Mõnel juhul ei pruugi KMI järgi arvutatud alakaal aga ohtlik olla, vaid see sõltub inimese füüsisest. Kel on toonuses keha ning KMI pisut alla normaalse vahemiku, ei pruugi probleemi olla, sest KMI valem ei võta arvesse lihasmassi. Üldiselt annab aga KMI üsna selge pildi inimese füüsisest.

Tee jõutrenni. Tervislikuks kehakaalu tõusuks on oluline lihaseid treenida, sest see aitab saavutada puhast lihasmassi. Mida mitmekesisem treening, seda parem – peaasi, et läbi saaks töötatud kõik lihasgrupid. Inimesed, kelle eesmärk on kaalu tõstmine lihasmassi arvelt, peavad palju trenni tehes kaloraaži üsna hoolikalt jälgima, et kindlustada kehale vajalik kütus.