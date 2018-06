Lastehaigla autasustas meedikuid, keda vanemad enim kiidavad

Kõige rohkem – 20 korral – on lapsevanemad sel aastal (ja märkimisväärselt sageli igal varasemal aastal) kiitnud vastsündinute ja imikute osakonna arsti, neonatoloog Priit Reedikut, rõhutades tema karismaatilisust ja võimet keerulisi asju lihtsalt lahti seletada.

Kuna dr Reedik on oma osakonna varaseim töölejõudja, siis juhtub tihti, et tal tuleb ära kuulata ka nende vanemate mured, kelle laste raviarst tema ei olegi.

Vanemad ja kolleegid on kiitnud ka Kesklinna Lastepolikliinikus töötavat kannatlikku ja optimistlikku füsioterapeuti Inga Allikmäed, kelle juures käiakse harjutustundides pikemat aega. Iseäranis kolleegid hindavad kolmanda laureaadi, Else Kuusiku, oskust veenda lapsi selles, et ultraheli protseduuri ei tasu karta.