13-aastane ajukasvajaga tüdruk päästis organidoonorlusega 15 inimese elu

«Vanematel on oluline lastele rääkida, miks oleks hea organid loovutada. See on miski, millest ka meie rääkisime. Charlotte ütles, et ta mõistab seda ning saab anda kellelegi teisele võimaluse elule. Kahtlemata annab see ka meile lohutust, kuna tänu temale sai mitu inimest elupäästvat abi. See teadmine hoiab mind veel maa peal,» tunnistas ema.