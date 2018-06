Kuidas arendada painduvust?

Painduvuse arendamiseks on oluline teha painduvusharjutusi, kirjutab ajakiri Sport. Harjutused võivad olla kas aktiivsed, passiivsed või segu mõlemast. Aktiivne painduvus on liigutuse ulatus, mida inimene suudab saavutada ilma kõrvalise abita ja seda saab arendada erinevate hooliigutustega.

Passiivne painduvus on aga liigutuse ulatus, mis saavutatakse abivahenditega. Abistajaks võivad olla gravitatsioon, keharaskus, partner, vabad raskused (hantlid), inerts või ka näiteks kummilint.

Kuna painduvus sõltub liigeste ehitusest ning kõõluste, lihaste ja sidemete elastsusest, on see suuresti kinni meie geneetikas. Samuti mängib rolli agonist- ja antagonistlihaste koostöövõime. Painduvus on suurim lapseeas, seetõttu on painduvust arendada kõige lihtsam just noorena. Siin tuleks aga silmas pidada, et noorte painduvusharjutused oleksid eakohased ja halba ei teeks spetsialisti abi.

Hea üldine painduvus on oluline näiteks tantsijatele, hea õlavöötme painduvus ujujatele ja sõudjatele, selja painduvusest on abi kõrgushüppajatel ja akrobaatidel. Kes aga tippsporti suunduda ei plaani, sellele ei pruugi suurenenud painduvus erilist kasu tuuagi. Terve ja patoloogiata inimkeha on loodud painduma mahus, kus see on igapäevaselt vajalik, ning kuni argiaskeldused sagedasi venitusi ei nõua, on suurema painduvuse vajalikkus küsitav.

Muidugi on inimesi, kes ei ole huvitatud tippspordist, kuid soovivad siiski arendada oma painduvust kaugemale kui igapäevatoimetusteks tarvis, näiteks need, kelle hobiks on tants. Tantsides tuleb sageli võtta sisse poose, mis kehva painduvuse korral ei näe välja sugugi nii graatsilised ja kaunid kui võiks.