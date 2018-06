Tervisenõu: kui efektiivne on puugivaktsiin?

Organismi võime antikehasid moodustada sõltub inimese organismi iseärasustest. Inimestel, kelle immuunsus on mingil põhjusel pärsitud, näiteks mingi haiguse tagajärjel või immuunpärssiva ravi tõttu, on vaktsiini efektiivsus väiksem. Immuunsüsteemi aktiivsus võib väheneda ka vanuse tõustes.

Mõlemad vaktsiinid on saada nii täiskasvanute kui laste annuses. Mõlemad sisaldavad toimeainena inaktiveeritud puukentsefaliidi viirust: Encepur’is on kasutatud Karlsruhe (K23) tüve ja Ticovac’is Neudörfl (Nd) tüve. Mõlemad tüved on Euroopa puukentsefaliidi viiruse alatüübid, aminohapete järjestuse osas on need alatüübid praktiliselt identsed.