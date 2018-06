Rasket depressiooni ravitakse elektriga

Elekterkonvulsioonravi (EKR) on olnud kasutusel juba 80 aastat, selle efektiivsust märgati kohe ning toime on teadusuuringutega ammu tõestatud. Tänapäevase tehnikaga on ravi ohutu ja patsientidele hästi talutav, kuid meetodit kasutatakse siiski mitu korda vähem, kui võiks.