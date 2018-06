Mugavaid kokkasid ohustab suurem vähirisk

Usutakse, et selliste töödeldud toitude söömine kahjustab DNAd ning seetõttu põhjustab ka vähki. Tulemusi esitati Chicagos Ameerika kliinilise onkoloogia ühenduse aastakoosolekul. Uuring leidis, et naistel, kes sõid kõige rohkem põletikku tekitavaid toite, tekkis rinnavähk 39 protsenti tõenäolisemalt, kui neil, kes sõid kõige vähem. Samuti tekkis neil 2,72 korda tihedamini agressiivne ja raskesti ravitav rinnavähi tüüp.

Ekspertide sõnul on siiski vaja rohkem tõendeid, enne kui saaks soovitada, et naised mõnedest toidugruppidest täielikult loobuks. Professor Adela Castello, kes juhtis Hispaanias toimunud uuringut ütles, et tõsine risk on vaid neil, kes söövad väljatoodud toite suures koguses. Nende sõnul ei peaks töödeldud toitude vältimisest saama kinnisidee. Kord või kaks nädalas töödeldud kala, kiirtoidu või maiustuste söömine ei tee tõenäoliselt liiga. Üldised toitumissoovitused kehtivad ka vähi ennetamise kohta.