Tunned vastikust? Tõenäoliselt üritab keha sulle olulist sõnumit saata

Vastikustunnet on kaua mõistetud kui emotsiooni, mis aitas meie eelkäijatel vältida infektsioonidega nakatumist. Nüüd suutsid Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini kooli teadlased tõestada, et tülgastus on tõenäoliselt moodustunud inimeste, tegevuste ja objektide ümber, mis peidavad endas haigusriski, vahendab Phys.org.