Teadlased leidsid: aspiriin aitab veel ühte vähitüüpi ennetada

Selle aktiveerumine on seotud kasvaja arenguga. Lisaks on seda seostatud näiteks Alzheimeri ja Parkinsoni tõvega. Teadlased katsetasid aspiriini mõju nii laboris avastatud rakkudel kui ka käärsoolevähi põdevatelt patsientidelt eemaldatud kasvaja koetükil.

Uurijad avastasid, et aspiriin blokeerib TIF-IA molekuli, mis on tuuma toimimiseks vajalik. Teadlaste sõnul ei reageerinud küll kõik osalejad aspiriinile, kui uurijad usuvad, et teadustöö aitab leida inimesed, kel on sellest kõige suurema tõenäosusega kasu.