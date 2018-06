Diabeetikuid ohustab suurem luumurrurisk

Diabeet on tõsine rahvatervise probleem, vahendab Med24. Euroopa regioonis on WHO hinnangul 60 miljonit diabeedipatsienti – 10,3 protsenti meestest ja 9,6 protsenti naistest, kes on vanemad kui 25 aastat.

Pikka aega ei peetud 2. tüüpi diabeediga patsiente osteoporootiliste luumurdude riskigruppi kuuluvaiks, sest paradoksaalselt on nendel patsientidel luude mineraalne tihedus densitomeetrilistel mõõtmistel enamasti normis või isegi suurem. Samas on erinevad uuringud näidanud, et diabeetikutel on suurem luumurrurisk kui tavapopulatsioonil. 1. tüüpi diabeediga patsientidel on luude mineraalne tihedus vähenenud võrreldes mittediabeetikutega.