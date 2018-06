14-aastane poiss vajab nägemise taastamiseks annetajate abi

14-aastasel Vlasi silmanärv sai vigastada juba sünnituse käigus. FOTO: MTÜ Naerata Ometi

MTÜ Naerata Ometi on alustanud rahakogumist, et toetada 14-aastast Vlasi, kes vajab silmanärvi vigastuse raviks ja nägemise taastamiseks operatsiooni Moskvas. Praeguseks on kogutud umbes viiendik vajaminevast summast.

Heategevusorganisatsiooni MTÜ Naerata Ometi poole pöördus abi saamiseks Eesti pere, kelle 14-aastasel pojal on tõsised ja järjest süvenevad probleemid silmadega. Vanemate sõnul sai Vlasi silmanärv vigastada juba sünnituse käigus. Eesti arstidelt ei ole abi saadud ning tänaseks on poisi nägemine järjest halvenenud ning silmalihaste kärbumise tõttu on probleem kandunud üle ka teisele silmale.

Kuna Eestist abi ei saadud, pöördus poisi pere uues lootuses Moskvas asuvasse kliinikusse Jasnõi Vsor. Moskva kliiniku professori sõnul on võimalik seal poissi opereerida ja tema nägemine taastada.

MTÜ Naerata Ometi kutsub häid inimesi ja ettevõtteid noormeest toetama, et võimaldada talle hädavajalikud uuringud ja operatsioon Moskvas. Hetkel on kogutud 2000 eurot, vajaminev summa on umbes 10 000 eurot.

«Täname kõiki, kes on leidnud võimaluse raha annetada, ja loodame väga, et meil õnnestub heade inimeste abil operatsiooniks vajalik summa kokku saada,» sõnas juhatuse liige Heiki Lutschan.

Nädal tagasi saadeti Moskvasse operatsioonile noor naine Olesja, kelle näonärvi vigastuse raviks algatatud heategevusprojektiga sai MTÜ Naerata Ometi vajaliku summa kokku. Lutschani sõnul on Olesja reedest alates haiglas, kus talle tehakse vajalik operatsioon ning taastusravi. «Noor naine saab heade toetajate abil oma tervise korda ja hakata elama täisväärtuslikku elu. Loodame väga, et see õnnestub ka Vlasi puhul,» sõnas heategevusprojekti juht.

Vlasi operatsiooni toetamiseks saab teha annetuse: Danske Bank EE053300332132960003

Swedbank EE672200221046387155

SEB EE101010220101993019

LHV EE167700771002598797

Pocopay EE679999000010241983 Saaja : Naerata Ometi MTÜ Selgitus : Vlasi toetuseks SMS-annetus: SMS numbrile 13013 märksõnaga Naerata vlas annetad 1,6 eurot

SMS numbrile 13017 märksõnaga Naerata vlas annetad 3,2 eurot