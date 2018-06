Neli toitu, mis aitavad kolesteroolitaset langetada

Need toiduained toob välja Medical News Today:

Teadlased nimetavad seda nn portfoolio dieediks. Selle järgi soovitatakse süüa päevas 42 grammi pähkleid, 20 grammi lahustuvaid kuidaineid, 2 grammi taimseid steroole ja 50 grammi taimset valku. Need kogused on mõeldud inimesele, kelle päevane kaloraaž on 2000 kilokalorit.