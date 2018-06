Kolm viisi, kuidas ravida migreeni ilma valuvaigistiteta

Paljud migreeni all kannatajad ei kasuta käitumisteraapiat ka siis, kui arstid seda neile soovitavad, leidsid New Yorgi ülikooli teadlased patsientidega tehtud küsitluses, vahendab Live Science .

Hoolimata mõningate patsientide umbusaldusest, on olemas tugev teaduslik tõestus, et kolm käitumisteraapiat on migreeni ravis ohutud ja kulutõhusad meetodid ning nende mõju on püsiv. Uuringud on näidanud, et patsiendid, kes kasutavad ainult käitumuslikke teraapiaid ja ei võta ravimeid, võivad vähendada haiguspäevi poole võrra.