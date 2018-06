Mineraalaine, mis mõjub hästi meeste viljakusele

Tsink aitab kaasa spermatogeneesile ehk seemnerakkude arenguprotsessile, mille käigus valmivad viljastumisvõimelised spermatosoidid. Madala tsingisisaldusega võib kaasneda ka väiksem kogus spermatosoide, mis meeste viljakust otseselt mõjutab. Tsink aitab hoida organismis vajalikku testosteroonitaset ning ennetada erektsioonihäireid. Tsingile lisaks mõjutavad meeste viljakust sellised mineraalained nagu seleen, vask, molübdeen ja vanaadium.

Kuigi tsinki seostatakse eelkõige meeste tervisega, on see oluline mineraal ka naiste viljakuse seisukohast. Tsinki on vaja naissuguhormoonide östrogeeni ja progesterooni tootmiseks ning ebapiisav tsingitase võib kaasa tuua hormonaalprobleemid. Liiga madal või kõrge östrogeenitase organismis võib soodustada menstruaalhäirete tekkimist, tuua kaasa äkilised meeleolumuudatused, varajase menopausi, viljatuse ning soodustab vähirakkude teket.

Tsinki on lisaks sperma tootmisele vaja ka ensüümide tööks ja maohappe tootmiseks. Samuti toetab tsink limaskestade kaitsevõimet ja tööd ning on abiks kollageeni moodustumisel. Kollageen on oluline meie nahale, liigestele, luudele, hammastele ja veresoontele. Tsink aitab aeglustada vananemisprotsesse kehas ning aitab võidelda vabade radikaalide kahjustuste eest.

Tsinki leidub immuunsüsteemi toetamiseks paljude ravimite koostises, näiteks külmetuse raviks mõeldud pastillides, ninapihustites ja -geelides. Tsingi kasulik mõju on teada väga paljude erinevate haiguste ravimisel. Näiteks kasutatakse tsinki kasvuprobleemide ja laste kõhulahtisuse ravimiseks. Samuti immuunsüsteemi tugevdamiseks, külmetuse raviks, kõrvainfektsioonide ja alumiste hingamisteede haigustel korral. Tsink on lisaks tuntud ka astma, kõrge vererõhu, psoriaasi, ekseemi ja akne ravis.

Skeletilihastele ja luudele lisaks leidub tsinki ka meie neerudes, kõhunäärmes, silma võrkkestas, hammastes, juustes, nahas, maksas, vererakkudes, eesnäärmes ja munandites.

