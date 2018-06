Rallipardid otsas: vaata, kui palju vähihaigete laste heaks koguti?

Kõik internetis eelmüüki läinud 13790 ralliparti on hetkeseisuga otsas, kuid vähilaste võitlust saab jätkuvalt toetada ja kõik on laupäeval oodatud rallile meeleolukalt aega veetma, teatab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit.

Juba on partide (pardinumbrite) müügist ning annetustest tänavuse Pardiralli kassasse laekunud rekordiline toetussumma üle 195 000 euro, kuid annetused vähilaste toetuseks on oodatud rallipäevani ja ka pärast seda.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on 1992. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata vähihaige lapse vanemaid. Liidu moodustavad inimesed, kellel on sarnane kogemus, kes teavad, millest nad räägivad ja kellel on soov aidata.