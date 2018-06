Müüt või tõde: kas pohmell muutub 30. eluaastates õudusunenäoks?

Kui ootamine, millal valuvaigisti lõpuks mõjuma hakkab, väljakannatamatu iiveldus ja vandumine, et «ei joo enam kunagi» kõlavad tuttavalt, siis oled ehk mõelnud, kas elu on lihtsalt ebaõiglane. The Sun paneb kokku põhjused, miks pohmelus vanusega raskemaks muutub.

Maksaensüüme jääb vähemaks

Kuna alkohol on toksiin, siis on maksal selle töötlemises väga oluline roll. Maks lagundab mürkainet etanooli millekski, mida suudame seedida ehk atsetaldehüüdiks. Lagundamisprotsessi juhivad ensüümid, mille arv vananedes langeb ning seetõttu paistab ka pohmell hullem. Ka hiljutine uuring leidis, et maks ja aju on atsetaldehüütidele tundlikum vanemas eas. Iga joogi, näiteks klaasi veini või õlle töötlemiseks kulub kehal tund aega.

Keha taastumisvõime on nõrgem

See põhjus sarnaneb eelmisega: vananedes hakkab keha töö aeglustuma. Seetõttu on raskem võidelda viiruse või haigusega ning ka rohkes koguses tarbitud alkoholi tehtud kahjudega. Vananedes muutub ainevahetus: samuti aju plastilisus ehk ajurakkude võime taastuda.

Süüdista elustiili

Kas oled märganud, et sinu kohustused ja vastutus on suurenenud? Stress ja pidev tegutsemine, et kõik vajalik korda saaks, ei anna enam võimalust tervet päeva pohmelliga voodis veeta.

Ravimid muudavad asja hullemaks

Võib-olla vajad ravimit haiguse vastu, millest ei osanud 20. eluaastates undki näha. Paljud kroonilised füüsilised ja vaimsed haigused vajavad ravimeid, mis ei sobi alkoholiga kokku ning võivad enesetunde halvaks muuta. Antidepressantidega, vererõhu ja diabeedi ravimitega koos võttes võib alkohol lausa ohtlik olla.

Lõpeta oma vanuse eitamine