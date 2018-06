TÜ liikumislabor utsitab erakondi tegelema laste rasvumise ennetamisega

Eesti laste ja noorte tervis on tõsises ohus, sest istuva eluviisi tõttu liiguvad nad katastroofiliselt vähe. See suurendab soodumust rasvumiseks ning tekitab muid füüsilise ja vaimse tervisega seotud riske. Ainult 24 protsenti Eesti lastest liigub iga päev vähemalt tund aega, nagu soovitab Maailma Terviseorganisatsioon nende kehalise ja vaimse arengu heaks.

«2019. aasta kevadel on Riigikokku valitavatel erakondadel väga vastutusrikas roll laste ja noorte tervisega seonduvate sihtide seadmisel. Probleem on tõsine, kuid tõhusa tegutsemisega siiski lahendatav,» rõhutas liikumislabori juht ja «Liikuma kutsuva kooli» programmi eestvedaja Merike Kull.

Rahvusvaheline kogemus näitab, et üks tõhusaim sekkumisviis on läheneda probleemile haridusasutuste kaudu. Kui teha laste ja noorte liikumisaktiivsuse ja tervise toetamiseks investeeringuid koolikeskkonda, on need mõjusad, sest lapsed veedavad suure osa päevast koolis ja muutustest saavad osa kõik olenemata nende sotsiaalmajanduslikust olukorrast.