Austraalia uuringus leiti seos autismi ja lapse kasvu kiiruse vahel

On väärt mainimist, et uuring oli üpris väike ning tulemused ei ühtinud 2014. aasta uuringuga, kus ei leitud autismihäirega laste kasvu kiiruses mingeid muutusi. Samuti ei osalenud uuringus üldse tüdrukuid, sest teised teadustööd on näidanud, et autism esineb sugude vahel väga erinevalt.