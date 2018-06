Vajalik suvine nõuanne: kuidas inetut sinikat leevendada

Sinikas ehk nahaalune verevalum tekib siis, kui veri lekib imeväikestest veresoontest vahetult naha alla, selgitas Reader’s Digest portaalis MedExpress tervisekeskuse meditsiinijuht dr Dena Nader. Selle põhjuseks on muljumine ning tagajärjeks sinakas või tumelilla laik nahal. Selleks, et siniseks värvumist ennetada, tuleb kiirelt tegutseda. Kui oled end millegi vastu ära löönud, siis aseta nahale õhuke rätik ja selle peale külmakott, külm kompress või muu külm asi, mis vähendaks turset.

Kui sinikas on aga juba olemas ning sul pole aimugi, millal ja kuidas see tekkis, saab seda siiski leevendada. Siinkohal aitab vastupidine, soe kompress. «Kui paistetus on kadunud, saad kasutada sooja kompressi. Selles staadiumis ergutab soojus verevoolu sinika piirkonnas ning soodustab vere laiali valgumist,» selgitas dr Nader.

Kindlasti peaks vältima aga sinikale surve avaldamist, et naha alla kogunenud verd laiali lõhkuda. Dr Naderi kinnitusel pole see efektiivne tehnika ning võib lõppeda hoopis valusamaks ja sinisemaks minemisega. Üldiselt leeveneb verevalum aga 5-7 päevaga. Kui see on pikalt väga valulik ja sinine, tuleb lasta arstil välja selgitada, et tegu pole tõsisema vigastusega. Samamoodi tuleb toimida ka siis, kui sinikad tekivad iga väiksema müksu peale, sest siingi võib tegu olla muu tervisehädaga, mis laseb sinikatel väga kergelt tekkida.