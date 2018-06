Aasta seksuaaltervise edendajaks valiti kirikuõpetaja Annika Laats

Annika Laats oli auhinda saades meeldivalt üllatunud. «Ma ei ole teinud rohkemat kui mu töö ette näeb – mu töö ja kutsumus on kuulutada Jumala tingimusteta armastust. Teie arstidena võtate oma patsiente vastu nõnda, nagu nad on ja sama teen mina. Inimesed, nende lood ja elud on ikka väga eriilmelised, ja kes olen mina, et nende üle kohut mõista või neid muutma hakata,» sõnas ta.