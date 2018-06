Söögitorru sattunud näpuvurri patarei võinuks pisipoisi surmaunne viia

Arstid tunnistasid, et laps pääses uskumatul kombel vigastustest ja võiks öelda, et isegi surmast, olgugi et tema söögitorus olid korraga nii mänguasja trükkplaat kui ka nööppatarei. Teadaolevalt on tegu maailmas esimese juhtumiga, mil näpuvurri patarei lapse söögitorru sattus.

Laps viidi Texase Ülikooli haiglasse arvatavalt kaks tundi pärast patarei allaneelamist. Vanemad kahtlustasid, et laps on katkise vurri osad alla neelanud ning see tuvastati ka röntgenis, kus paistis trükkplaadile sarnanev helendav jupp. Kirurgid eemaldasid selle lapse organismist ning avalikustasid ajakirjas, et see võis lapse söögitorus olla suisa neli tundi. Nende sõnul kujutab nööppatarei suurt ohtu tervisele, kuna see võib söögitoru mulgustada. Kuna patarei ise on aga pisike ja kena metallivärvusega, köidab see eriti just väikelapsi.