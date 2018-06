Riik peaks kiiremas korras hakkama hoolitsema selle eest, et ka vaesemad inimesed saaksid abi, leiab Eesti tervisesüsteemi analüüsi koostanud meditsiiniekspert Triin Habicht.

Mis on Eesti tervishoiu kõige suurem probleem?

Mind üllatas sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus. Kõrgharidusega inimese ja madala haridusega inimese eluea vahe on 14 aastat. See on suur vahe.